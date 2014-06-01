  • » » Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

      • Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:41
      (голосов: 0)
      В понедельник, 21 ноября, белорусские пограничники нашли тело беженца на границе с Польшей.

      "Около польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - сказано в заявлении Государственного пограничного комитета республики.

      В ведомстве добавили, что после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Беларуси, открыв калитку в заграждении.

      Для установления обстоятельств инцидента и причин смерти на место направлена следственно-оперативная группа.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь