Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей

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В понедельник, 21 ноября,на границе с Польшей."Около польских инженерных заграждений пограничным нарядом обнаружены несколько беженцев из Северной Африки. Рядом с группой лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи", - сказано в заявлении Государственного пограничного комитета республики.В ведомстве добавили, что после того, как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Беларуси, открыв калитку в заграждении.Для установления обстоятельств инцидента и причин смерти на место направлена следственно-оперативная группа.