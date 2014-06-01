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      • Рестораны McDonald's в Минске продолжают работу в прежнем формате

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 10:31
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      Несмотря на анонсированный переход на работу под брендом "Вкусно - и точка" со вторника, 22 ноября, рестораны McDonald's продолжают работу в Минске в прежнем формате.

      Ранее предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью McDonald's в республике, заявило, что рестораны McDonald's начнут работу в Беларуси под российским брендом "Вкусно – и точка".

      Между тем, во вторник утром не изменилось ни внешнее оформление заведений, ни интерьер, ни график работы. В ресторанах на проспекте Независимости и на проспекте Дзержинского в Минске, нет никаких упоминаний о бренде "Вкусно - и точка", нет и новых вывесок вместо снятых ранее с фасадов зданий названий McDonald's.

      Напомним, 11 ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок Беларуси и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране.
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