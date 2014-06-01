Беларусь будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию

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со своей атомной электростанции на переработку в Россию.Москва и Минск уже подписали соответствующее соглашение на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в РФ для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов.Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех государств, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием Москвы, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.