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      • Беларусь будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 16:51
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      Беларусь будет возвращать отработавшее ядерное топливо со своей атомной электростанции на переработку в Россию.

      Москва и Минск уже подписали соответствующее соглашение на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.

      Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в РФ для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов.

      Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех государств, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.

      Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием Москвы, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.
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