Минск и Москва смогут решить проблемы импортозамещения, заявил Лукашенко

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Александрзаявил, чтопод силу справиться с решением стоящих сейчас в сфере"Этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам нужно срочно решить.В условиях западных санкций и ухода ряда западных компаний с рынка Союзного государства перед Минском и Москвой стоят задачи импортозамещения.Мы поняли, в каком направлении двигаться… В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Сошлюсь на переговоры с президентом РФ. Главное, о чем мы говорим, - что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты - девать некуда: импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало.Минск и Москва определили более десятка совместных проектов в сфере импортозамещения, которые будут реализованы на территории Беларуси и которые прокредитует РФ", - сказал глава государства.