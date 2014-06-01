Лукашенко назвал падение ракеты в Польше "договорняком"

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Александрсчитает, что, а ситуация в целом похожа на ""."Никто не задается элементарным вопросом: чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными, так развернулась и пошла в обратную сторону (на запад)? Стреляли ведь на восток - оттуда же летят ракеты РФ. Пусть профессионалы ответят. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает.Когда украинцы осуществляли пуск ракеты С-300, не было (российских) ракет в воздухе. По каким объектам они били? Молчат, и США молчат. Они же понимают, что и мы контролируем эту территорию, кое-что видим. Почему именно во время саммита "двадцатки" вдруг атаковали страну НАТО, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда.Украина может попытаться объяснить ситуацию тем, что была попытка сбить российскую ракету, которая уже полетела за Львов. Поэтому С-300 развернулась и стреляла на запад. Встает вопрос: что ж украинцы стреляли в сторону натовского государства?В результате падения ракеты в Польше погибли люди, и полякам, руководству Польши, нужно ответить собственному населению: как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и почему стреляли, когда в воздухе не было российских ракет?"На эти вопросы надо ответить, и все станет ясно… Мерзавцы доходят до того, что святое подставляют...Молодцы, этот Джо Байден – ему надо отдать должное, что он честно сказал: извините, не российская (ракета)", - сказал глава государства.