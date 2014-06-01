Беларусь усилила присутствие милиции на границе с Украиной

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Беларусь- любые попытки совершения терактов будут пресечены. Такое заявление сделал сегодня министр внутренних дел республики."Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. Сотрудники и органов внутренних дел, и внутренних войск МВД, мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, разумеется, мы усилили особенно границу с Украиной", - сказал генерал-лейтенант Иван Кубраков.По его словам, в последнее время беглые оппозиционеры распространяют большое количество информации об угрозе террористических актов на территории Беларуси."Мы готовы обеспечить безопасность граждан везде: и в приграничье, и в Минске, и в любом областном центре. Для этого мы постоянно готовим личный состав, на сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно что касается террористических актов, как я уже говорил ранее, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены", - добавил глава ведомства.