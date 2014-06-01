  • » » Белорусские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира в России

      • Белорусские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира в России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:09
      (голосов: 0)
      Белорусские дзюдоисты завоевали в первый день турнира памяти Григория Веричева в Челябинске золотую и бронзовую медали.

      Лучший результат среди белорусок показала Яна Макрецкая (весовая категория - 63 кг). В финальной схватке она одолела Камилу Бадурову из Свердловской области, которая заняла 2-ое место. На третьей ступени пьедестала почета - Алевтина Гаитова (Челябинская область) и Стефания Власова (Самарская область).

      "Бронзу"  завоевала также белоруска Дарья Концевая (78), которая разделила 3-е место с Любовью Орловой (Россия).

      Участие в турнире принимают 213 дзюдоистов из РФ, Индии, Узбекистана, Израиля, Таджикистана, Монголии и Беларуси.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь