Белорусские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира в России

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в первый день турнира памяти Григория Веричева в Челябинске золотую и бронзовую медали.Лучший результат среди белорусок показала Яна Макрецкая (весовая категория - 63 кг). В финальной схватке она одолела Камилу Бадурову из Свердловской области, которая заняла 2-ое место. На третьей ступени пьедестала почета - Алевтина Гаитова (Челябинская область) и Стефания Власова (Самарская область)."Бронзу" завоевала также белоруска Дарья Концевая (78), которая разделила 3-е место с Любовью Орловой (Россия).Участие в турнире принимают 213 дзюдоистов из РФ, Индии, Узбекистана, Израиля, Таджикистана, Монголии и Беларуси.