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      • Погранкомитет Беларуси обнаружил тело гражданина Ирака

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:33
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      Тело гражданина Ирака обнаружено на белорусско-польской границе. Инцидент случился в субботу, 19 ноября.

      "Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь. При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака", - сказано в Государственном пограничном комитете республики.

      Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту проводятся следственные действия.

      В ГПК напомнили, что на этом же участке границы 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки нашли тело беженца неславянской внешности, а 8 ноября - избитого гражданина Сирии.
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