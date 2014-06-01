Погранкомитет Беларуси обнаружил тело гражданина Ирака

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обнаружено на белорусско-польской границе. Инцидент случился в субботу, 19 ноября."Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь. При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака", - сказано в Государственном пограничном комитете республики.Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту проводятся следственные действия.В ГПК напомнили, что на этом же участке границы 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки нашли тело беженца неславянской внешности, а 8 ноября - избитого гражданина Сирии.