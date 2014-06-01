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      • В Беларуси сообщили о провокации со стороны Украины на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:23
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      Госпогранкомитет Беларуси зафиксировал незаконное пересечение границы с украинской стороны вооруженным человеком.

      "Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе с Беларусью. Инцидент случился 19 ноября, примерно в 16.00. Видеокамера в железнодорожном ппр Словечно (с украинской стороны – Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси.

      Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, искал или устанавливал что-то в снегу. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

      Низкая дисциплина находящихся около границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению", - сказано в заявлении ведомства.
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