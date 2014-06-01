У Беларуси нет планов ввязываться в конфликты - Хренин

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Учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Такое заявление сегодня, 19 сентября, сделал министр обороны республики после церемонии принятия присяги в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре.. Мы готовимся лишь защищать свою землю, нашу Родину.Процесс боевой подготовки в Вооруженных силах Беларуси ведется с учетом особенностей современных конфликтов и их анализа. Мы учим тому, что необходимо.Сегодня наша армия пополнилась более чем 6 000 военнослужащих, принявших присягу. В ее ряды вступили высокомотивированные молодые люди, которые готовы защищать страну. Теперь им предстоят непростые будни, связанные с боевой подготовкой. Им предстоит изучить современные оружие и технику, получить военно учетную специальность.Молодое пополнение в процессе боевой подготовки примет участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки, которые планируются в предстоящем учебном году. Одним из таких мероприятий будет совместное с РФ учение "Щит Союза - 2023", - сказал Виктор Хренин.