Команда Лукашенко сыграла вничью на любительском турнире

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

со сборной Минской области в матче в матче XVI Республиканских соревнований среди любителей.Игра на льду "Олимпик-Арены" в Минске закончилась со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0).В составе президентской команды шайбу забросил Андрей Костицын (14-я минута), а в гостей - Александр Бурмистронок (36-я).В турнирной таблице после двух матчей команда главы государства на втором место, а на первом - сборная Минщины. У обеих команд по 3 балла, но у Минской области лучше разница забитых и пропущенных шайб.Следующий матч команда Лукашенко проведет 3 декабря в Минске против команды Гомельской области.