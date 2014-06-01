  • » » Команда Лукашенко сыграла вничью на любительском турнире

      • Команда Лукашенко сыграла вничью на любительском турнире

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:01
      (голосов: 0)
      Хоккейная команда Александра Лукашенко сыграла вничью со сборной Минской области в матче в матче XVI Республиканских соревнований среди любителей.

      Игра на льду "Олимпик-Арены" в Минске закончилась со счетом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0).

      В составе президентской команды шайбу забросил Андрей Костицын (14-я минута), а в гостей - Александр Бурмистронок (36-я).

      В турнирной таблице после двух матчей команда главы государства на втором место, а на первом - сборная Минщины. У обеих команд по 3 балла, но у Минской области лучше разница забитых и пропущенных шайб.

      Следующий матч команда Лукашенко проведет 3 декабря в Минске против команды Гомельской области.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь