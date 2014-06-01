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      • Карпенков анонсировал создание батальона специального назначения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:05
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      В новое спецподразделение идет отбор среди лучших контрактников и офицеров, которые заступят на службу до Нового года. Такое заявление сегодня, 19 ноября, сделал командующий внутренними войсками.

      По словам Николая Карпенкова, внутренние войска и бригада спецназначения не требуют глобальных изменений.

      "В каждой бригаде есть рота спецназа. Сейчас существует специальный отряд быстрого реагирования. Эти подразделения эффективно справляются с возложенными на них задачами. В настоящее время внутренние войска имеют собственный опыт, учитывают опыт событий в Казахстане, изучают ход спецоперации на Украине.

      В совокупности все это говорит о том, что внутренним войскам нужно увеличивать боевые возможности, а для этого надо сформировать дополнительные спецподразделения.

      Мы создаем большую часть, батальон специального назначения, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится - для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки", - пояснил командующий внутренними войсками.

      Предполагается, что в случае необходимости новое спецподразделение будет обеспечивать введение военного или чрезвычайного положения, правовой порядок на время проведения контртеррористической операции.
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