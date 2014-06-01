Беларусь в 2023 году выпустит 35 000 легковушек

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БелДЖИ планирует. Такое заявление сделал вице-премьер Беларуси.По словам Петра Пархомчика, в 2022 году у отечественного производителя машин были определенные трудности. Тем не менее завод по итогам года выпустит 25 000 машин."Это ниже уровня 2021 года, когда в Жодино смогли выпустить 29 400 авто. При этом выручка будет на уровне минувшего года благодаря смене модельного ряда. Это более 500 миллионов долларов.Отмечу, несмотря на экспортную ориентированность белорусского автомобильного производителя за последние 5 лет доля местных потребителей выросла до 35%. План на 2023 год, как минимум 35 000" - сказал вице-премьер.Он напомним, что Александр Лукашенко ставил перед предприятием задачу выпускать 60 000 машин в год.Пархомчик пояснил, что специалисты просчитывают, есть ли возможность такое количество легковых авто продать на рынках Беларуси и РФ: "Если эти цифры подтвердятся и рынок будет готов столько потребить, будем выстраивать свою работу и планы, чтобы выполнить задачу".