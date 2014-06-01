Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ЧП на Сахалине

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Александрпрезиденту РФ Владимиру Путину в связив результате взрыва бытового газа в жилом доме наВ тексте сказано, что Президент от имени белорусского народа и от себя лично "передает слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим": "В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине".Напомним, в жилом 5-этажном доме на Сахалине, по предварительной информации, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. По словам губернатора области Валерия Лимаренко, ЧП случилось в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а, дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Местные власти предварительной причиной ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным, жертвами ЧП стали 9 человек, из них 4 детей, 1 человек может оставаться под завалами.