Польша оснастила электроникой первый участок забора на границе с Беларусью

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Первыйвведен в эксплуатацию в. Об этом рассказал глава МВД республики."Заграждение электронное и заграждение инженерное дадут целостность, которой будет располагать пограничная стража. Остальные участки в эксплуатацию будут введены к концу текущего года. Думаю, что к концу года мы будем иметь и все электронное заграждение. Это будет 206 километров.Это - самая длинная в мире линия электронного надзора на границе, управляемая из единого центра", - отметил Мариуш Каминьский.На фоне миграционного кризиса Польша в январе 2022 года начала возводить заграждение на границе. Длина металлического забора – 186 километров, высота – 5 метров, стоимость проекта – примерно 400 миллионов долларов. Конструкцию оснащают также "электронным заграждением" – камерами, датчиками движения и тепловизорами.