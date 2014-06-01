Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес

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Александрна фоне уходаиз Беларуси призвал граждан не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда на рынке должен"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы.Роман Александрович [Головченко, премьер-министр Беларуси], белорусы! Запомните, никто иной - мы сами должны делать то, что когда-то делал McDonald's, если кому-то это нужно, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - сказал глава государства.Напомним, рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Беларуси под российским брендом