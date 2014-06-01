Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей

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открывает. Такое заявление сегодня, 18 ноября, сделал Александр"Наверное, сегодня лишь ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас -. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет.Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда нужно. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве.В Беларуси впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты.К сожалению, что таких объемов урожая зерновых не удалось собрать в 2021 году, когда этот товар очень востребован. Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против РФ, - девать некуда", - сказал Президент.