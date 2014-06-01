Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей

Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Беларуси. Такое заявление сегодня, 18 ноября, сделал Александр Лукашенко.
"Наверное, сегодня лишь ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - эпоха колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет.
Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда нужно. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве.
В Беларуси впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты.
К сожалению, что таких объемов урожая зерновых не удалось собрать в 2021 году, когда этот товар очень востребован. Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против РФ, - девать некуда", - сказал Президент.