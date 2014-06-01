Рестораны "Вкусно - и точка" начнут работать в Беларуси с 22 ноября

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Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс",. Об этом заявила предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью."21 ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении на сайте компании.11 ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок республики и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанамив стране.До перехода рестораны будут работать под прежним названием.В компании "КСБ Виктори Рестораны" добавили, что планируют единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки работы.