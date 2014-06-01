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      • Рестораны "Вкусно - и точка" начнут работать в Беларуси с 22 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:28
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      Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Беларуси под брендом "Вкусно – и точка". Об этом заявила предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью.

      "21 ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - "Вкусно – и точка", - говорится в сообщении на сайте компании.

      11 ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок республики и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране.

      До перехода рестораны будут работать под прежним названием.

      В компании "КСБ Виктори Рестораны" добавили, что планируют единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки работы.
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