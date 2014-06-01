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      • В Беларуси сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне-разведчике

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:03
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      Белорусские пограничники сбили украинский дрон-разведчик в 100 метрах от границы между странами.

      Как рассказали в Государственном пограничном комитете республики, квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси.

      Инцидент случился в Кобринском районе.

      Поразить БПЛА удалось из автомата Калашникова. Власти республики проводят по данному факту проверку.

      В ведомстве напомнили, что такой же случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
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