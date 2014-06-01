Минобороны Беларуси допустило подготовку Польши к "наступательной войне"

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Милитаризацияуказывает на. Такое заявление сегодня, 16 ноября, сделал замглавы Генерального штаба вооруженных сил Беларуси."Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего, Польши. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство.В рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком (недалеко от границы с Беларусью).Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против РФ и Беларуси как ее ближайшего союзника ", - сказал генерал-майор Валерий Гнилозуб.