В Беларуси заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

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Глава Государственного пограничного комитета Беларуси заявил сегодня, что, а такжев направлении, расположенных на юго-востоке Беларуси."Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление).На украинской территории в приграничье все дороги непроездные. Все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.Обстановка на госгранице на южном направлении остается напряженной", - рассказал Анатолий Лаппо.