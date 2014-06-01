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      • В Беларуси заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:20
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      Глава Государственного пограничного комитета Беларуси заявил сегодня, что Киев заминировал приграничье с республикой, а также взорвал почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенных на юго-востоке Беларуси.

      "Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении (западное направление).

      На украинской территории в приграничье все дороги непроездные. Все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

      Обстановка на госгранице на южном направлении остается напряженной", - рассказал Анатолий Лаппо.
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