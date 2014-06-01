  • » » Беларусь поставила в Россию продуктов более чем на 4 млрд долларов

      • Беларусь поставила в Россию продуктов более чем на 4 млрд долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:49
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      Россия для Беларуси - стратегический партнер, заявил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия республики на открытии выставки "Продэкспо".

      По словам Игоря Брыло, в 2022 году товарооборот с российской стороной в продовольственной сфере за 9 месяцев уже превысил 6 миллиардов долларов.

      "Мы туда уже поставили (продуктов) более, чем на 4 миллиарда долларов. В этом году в работе "Продэкспо 2022" принимает участие 48 российских компаний из 7 регионов РФ", сказал глава ведомства. 

      Он добавил, что экспорт белорусских продуктов растет на всех рынках, с которыми сотрудничает республика, включая даже Евросоюз.

      "Мы увеличили поставки в РФ, СНГ, ЕАЭС. У нас существенно увеличены поставки в Китай, страны Азии, Океании и Африки. Наша продукция присутствует везде. Беларусь готова сотрудничать с любым государством, когда это будет правильно, корректно, профессионально и честно", - сказал министр.
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