Беларусь поставила в Россию продуктов более чем на 4 млрд долларов

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

- стратегический партнер, заявил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия республики на открытии выставки "Продэкспо".По словам Игоря Брыло, в 2022 году товарооборот с российской стороной в продовольственной сфере за 9 месяцев уже превысил 6 миллиардов долларов."Мы туда уже(продуктов). В этом году в работе "Продэкспо 2022" принимает участие 48 российских компаний из 7 регионов РФ", сказал глава ведомства.Он добавил, что экспорт белорусских продуктов растет на всех рынках, с которыми сотрудничает республика, включая даже Евросоюз."Мы увеличили поставки в РФ, СНГ, ЕАЭС. У нас существенно увеличены поставки в Китай, страны Азии, Океании и Африки. Наша продукция присутствует везде. Беларусь готова сотрудничать с любым государством, когда это будет правильно, корректно, профессионально и честно", - сказал министр.