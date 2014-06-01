  • » » РФ перенесла выплату 1,4 млрд долларов долга Беларуси

      • РФ перенесла выплату 1,4 млрд долларов долга Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:41
      (голосов: 0)
      Государственная Дума ратифицировала соглашение и протокол между правительством РФ и правительством Беларуси об изменении условий предоставления кредитов.

      Замглавы Минфина РФ Тимур Максимов рассказал, что в начале 2022 года правительство республики попросило рефинансировать и реструктуризовать долги по кредитам из-за "непростой финансовой ситуацией".

      В соглашение между правительствами двух государств внесли коррективы, которые подразумевают перенос платежей для погашения кредитов с марта 2022 по апрель 2023 года в общей сумме 1,4 млрд долларов. Указанные платежи переносятся на период с 2028 по 2033 год.

      Изменения затронут и процентную ставку. Раньше она была плавающей и рассчитывалась к стоимости госдолга РФ, теперь же она становится фиксированной – 12%.
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