РФ перенесла выплату 1,4 млрд долларов долга Беларуси

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Государственная Дума ратифицировала соглашение и протокол между правительством РФ и правительством Беларуси об изменении условий предоставления кредитов.Замглавы МинфинаТимур Максимов рассказал, что в начале 2022 года правительство республики попросило рефинансировать и реструктуризоватьпо кредитам из-за "непростой финансовой ситуацией".В соглашение между правительствами двух государств внесли коррективы, которые подразумевают перенос платежей для погашения кредитов с марта 2022 по апрель 2023 года в общей сумме. Указанные платежи переносятся на период с 2028 по 2033 год.Изменения затронут и процентную ставку. Раньше она была плавающей и рассчитывалась к стоимости госдолга РФ, теперь же она становится фиксированной – 12%.