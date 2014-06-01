БЖД с 11 декабря вводит новое расписание поездов

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Белорусская железная дорогаКак пояснили в пресс-центре перевозчика, расписание сформировано на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.В общей сложности в графике на 2022–2023 годы по сетипредусмотрено курсирование 389 пар составов.С указанной даты международные пассажирские перевозки в РФ будут организованы по основным направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа, Калининград и Мурманск.На летний период 2023 года увеличена периодичность движения поезда до Анапы – он будет отправляться через день.По маршруту Минск – Санкт-Петербург на лето следующего года и в пиковые периоды назначен дополнительный состав.Минск и Псков в графике свяжут беспересадочные вагоны – они предусмотрены на период роста пассажиропотока.Для перевозки пассажиров по предвыходным, выходным и праздничным дням предусмотрены дополнительные составы – по самым популярным маршрутам.