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      • БЖД с 11 декабря вводит новое расписание поездов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:34
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      Белорусская железная дорога с 11 декабря вводит новый график курсирования поездов.

      Как пояснили в пресс-центре перевозчика, расписание сформировано на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.

      В общей сложности в графике на 2022–2023 годы по сети БЖД предусмотрено курсирование 389 пар составов.

      С указанной даты международные пассажирские перевозки в РФ будут организованы по основным направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа, Калининград и Мурманск.

      На летний период 2023 года увеличена периодичность движения поезда до Анапы – он будет отправляться через день.

      По маршруту Минск – Санкт-Петербург на лето следующего года и в пиковые периоды назначен дополнительный состав.

      Минск и Псков в графике свяжут беспересадочные вагоны – они предусмотрены на период роста пассажиропотока.

      Для перевозки пассажиров по предвыходным, выходным и праздничным дням предусмотрены дополнительные составы – по самым популярным маршрутам.
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