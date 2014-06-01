Беларусь усилила меры безопасности на границе с Украиной

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в 14 районах. Такое заявление сделал министр внутренних дел республики."Президенту доложили о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей.В указанные районы направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения. Таким способом обеспечивается безопасность граждан.Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами.В белорусских внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам. Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему.В Беларуси тщательно изучают опыт как РФ, так и Украины, полученный в ходе спецоперации. Мы прекрасно понимаем, что должны быть готовы, и стараемся перенимать опыт противодействия диверсионно-разведывательным группам", - заключил Иван Кубраков.Напомним, власти республики уже не раз заявляли о возможных провокациях на границе со стороны Украины.