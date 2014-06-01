Постпред Беларуси назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства

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Постоянный представительпри, выступая на 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, раскритиковал предложенный с подачи Запада проект, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов."Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна", - сказал Валентин Рыбаков.По его словам, проект резолюции не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях."Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации государствам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли", - отметил дипломат.Он добавил, что в проекте нет ни слова и о нынешнем экономическом терроризме – незаконных блокадах, незаконных санкциях, попытках экономического удушения целых стран и народов."Главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении РФ и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать. Генассамблея ООН не должна делать исключение для одного конфликта, каким бы тяжёлым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе самые тяжелые последствия войн, в том числе и ведущихся сегодня, иностранного вмешательства, рабства и колониализма. Предложенный документ ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует. Беларусь проголосует против проекта резолюции", - заключил Рыбаков.