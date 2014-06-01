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      • На этой неделе в Беларуси существенно похолодает

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:21
      (голосов: 0)
      На этой неделе в Беларуси существенно похолодает.

      Как рассказали в Республиканском гидрометеоцентра страны, ночью 15 ноября погодные условия будет формировать область повышенного давления, а днем – малоактивные фронтальные разделы. В основном будет без осадков, только в некоторых районах пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег.

      В ночное время будет от –4 до +2 градусов, а в дневное - от 1 до 10 градусов со знаком "плюс".

      В среду, 16 ноября, в Беларусь придет атмосферный фронт, а за ним - холодная воздушная масса из Скандинавии.

      На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь, на дорогах возможна гололедица. В течение суток температура воздуха будет колебаться от –3 до +4 градусов.
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