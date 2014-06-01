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      • Глава ЦИК России Памфилова прибудет в Минск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:50
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      Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прибудет в Минск для участия в белорусско-российском форуме "Молодежь и выборы".

      Мероприятие, организаторами которого являются ЦИК и Минобразования Беларуси, пройдет 16 и 17 ноября.

      "Центральным мероприятием форума станет встреча молодежи с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко и председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Кроме двусторонних встреч, запланированы и другие мероприятия.

      В Центризбиркоме Беларуси напомнили, что глава комиссии Игорь Карпенко во время недавнего визита в Москву пригласил российских коллег во главе с главой ЦИК РФ посетить Беларусь. Отметим, это будет первый визит Элла Памфилова в Минск.
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