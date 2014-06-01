Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств

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Александрзаявил сегодня, 14 ноября, что при решении вопроса обнужно избегать, потому что лишних денег никогда нет. Президент затронул данную тему, когда принимал руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел."Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал глава государства.При этом он попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства."Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет.Но на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. Если нужно - значит, нужно. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, нужно потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - заключил глава государства.