Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств

Александр Лукашенко заявил сегодня, 14 ноября, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег никогда нет. Президент затронул данную тему, когда принимал руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел.
"Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал глава государства.
При этом он попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства.
"Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет.
Но на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. Если нужно - значит, нужно. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, нужно потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - заключил глава государства.