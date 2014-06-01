Беларусь начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году

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будет серийнов интересах своей армии. Такое заявление сегодня, 13 ноября, сделал глава государственного военно-промышленного комитета республики."С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов (техники), которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней - заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Беларуси", - сказал Дмитрий Пантус.Он добавил, что во время принятия решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "нужно учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к вооружениям".Напомним, в октябре Александр Лукашенко побывал на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему показали достижения военпрома страны. В том числе, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.Президент потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Беларуси танки. Глава минобороны Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они не хуже Т-90".