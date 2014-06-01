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      • Сборная Беларуси стала третьей в командном зачете на ЧМ по самбо

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:50
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      Сборная Беларуси стала третьей в командном зачете на Чемпионате Мира по самбо, который прошел в Бишкеке.

      По итогам соревнований первыми стали россияне, завоевавшие 13 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. На втором месте - команда Кыргызстана (2 - 1 - 3).

      У сборной нашей страны в активе – 8 наград и третье общекомандное место.

      В первый день среди женщин "золото" в весовой категории 54 кг завоевала Алена Купава, "серебро" - Анфиса Копаева (до 50 килограммов), а "бронзу" – Яна Беганская (до 59 килограммов).

      Во второй день среди женщин в весовой категории 72 кг "бронзу" завоевала Анжела Жилинская, у мужчин - Михно Евгений (64 кг).

      В последний день Светлана Тимошенко (80 кг) стала обладательницей "серебра", Евгений Алексиевич в боевом самбо (88 кг) завоевал такую же награду.

      В марте текущего года Международная федерация самбо разрешила спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных турнирах, но только в нейтральном статусе.
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