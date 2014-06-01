Сборная Беларуси стала третьей в командном зачете на ЧМ по самбо

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в командном зачете на, который прошел в Бишкеке.По итогам соревнований первыми стали россияне, завоевавшие 13 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. На втором месте - команда Кыргызстана (2 - 1 - 3).У сборной нашей страны в активе – 8 наград и третье общекомандное место.В первый день среди женщин "золото" в весовой категории 54 кг завоевала Алена Купава, "серебро" - Анфиса Копаева (до 50 килограммов), а "бронзу" – Яна Беганская (до 59 килограммов).Во второй день среди женщин в весовой категории 72 кг "бронзу" завоевала Анжела Жилинская, у мужчин - Михно Евгений (64 кг).В последний день Светлана Тимошенко (80 кг) стала обладательницей "серебра", Евгений Алексиевич в боевом самбо (88 кг) завоевал такую же награду.В марте текущего года Международная федерация самбо разрешила спортсменам РФ и Беларуси участвовать в международных турнирах, но только в нейтральном статусе.