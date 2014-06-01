Белорусы смогут узнать размер своих пенсий через мобильное приложение

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В 2023 году фонд социальной защиты презентует, в котором белорусы смогут узнать все о своей будущей. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты.По словам Ирины Костевич, сейчас у предприятий комфортный и прозрачный доступ к цифровым сервисам ФСЗН. В планах – сделать его доступным и для граждан."Пока белорусы могут получать информацию о своем страховом стаже и узнавать о добросовестных отчислениях в фонд нанимателей через электронную услугу ФСЗН или через информационного посредника (Белпочта или Белтелеком). Но в 2023 году появится и мобильное приложение. Это для того, чтобы держать руку на пульсе, контролировать своего нанимателя. Теперь уже не нужно будет обязательно куда-то идти, можно посмотреть по телефону через мобильное приложение, узнать опять же про свой стаж, про свою зарплату, с которой выплачиваются взнос", – добавила глава ведомства.