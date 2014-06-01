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      • Белорусы смогут узнать размер своих пенсий через мобильное приложение

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:29
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      В 2023 году фонд социальной защиты презентует мобильное приложение, в котором белорусы смогут узнать все о своей будущей пенсии. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты.

      По словам Ирины Костевич, сейчас у предприятий комфортный и прозрачный доступ к цифровым сервисам ФСЗН. В планах – сделать его доступным и для граждан.

      "Пока белорусы могут получать информацию о своем страховом стаже и узнавать о добросовестных отчислениях в фонд нанимателей через электронную услугу ФСЗН или через информационного посредника (Белпочта или Белтелеком). Но в 2023 году появится и мобильное приложение. Это для того, чтобы держать руку на пульсе, контролировать своего нанимателя. Теперь уже не нужно будет обязательно куда-то идти, можно посмотреть по телефону через мобильное приложение, узнать опять же про свой стаж, про свою зарплату, с которой выплачиваются взнос", – добавила глава ведомства.
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