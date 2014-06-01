МО Беларуси рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны

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Министр обороны Беларуси заявил, что есть, но она держит удар."И я могу констатировать, как факт, – мы выдержали все эти испытания, мы держим тот удар, под который наша страна сейчас попала. Есть силы, которым не нравится, что мы живем в свободной, независимой стране, что сами принимаем решения. Есть силы, которые хотят это все разрушить. Мы на деле доказали, что мы, люди в погонах, способны обеспечить независимость и суверенитет государства", - сказал Виктор Хренин.По его словам, белорусский народ очень надеется на людей в погонах, верит в них."Я уверен, что это - заслуга присутствующих здесь командиров. Той нелегкой командирской ноши, той ответственности, которая лежит на плечах каждого… И мы сделаем все, чтобы на нашей земле не было войны", - заключил глава оборонного ведомства.