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      • МО Беларуси рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:37
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      Министр обороны Беларуси заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар.

      "И я могу констатировать, как факт, – мы выдержали все эти испытания, мы держим тот удар, под который наша страна сейчас попала. Есть силы, которым не нравится, что мы живем в свободной, независимой стране, что сами принимаем решения. Есть силы, которые хотят это все разрушить. Мы на деле доказали, что мы, люди в погонах, способны обеспечить независимость и суверенитет государства", - сказал  Виктор Хренин.

      По его словам, белорусский народ очень надеется на людей в погонах, верит в них.

      "Я уверен, что это - заслуга присутствующих здесь командиров. Той нелегкой командирской ноши, той ответственности, которая лежит на плечах каждого… И мы сделаем все, чтобы на нашей земле не было войны", - заключил глава оборонного ведомства.
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