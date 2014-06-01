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      • Власти Беларуси поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:34
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      Правительство Беларуси поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с Москвой соглашение об открытии российского генконсульства в Гродно. Соответствующее постановление Совета министров уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.

      Согласно документу, Генконсульство РФ в Гродно должно заработать до конца текущего года. Для начала его функционирования осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры.

      Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.

      Кабмин также постановил "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".

      В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно.
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