Власти Беларуси поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

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Правительство Беларуси поручило МИД республикипутем обмена нотами с Москвойоб открытии российского. Соответствующее постановление Совета министров уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.Согласно документу, Генконсульство РФ в Гродно должно заработать до конца текущего года. Для начала его функционирования осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры.Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.Кабмин также постановил "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно.