Власти Беларуси поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

Правительство Беларуси поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с Москвой соглашение об открытии российского генконсульства в Гродно. Соответствующее постановление Совета министров уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.
Согласно документу, Генконсульство РФ в Гродно должно заработать до конца текущего года. Для начала его функционирования осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры.
Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.
Кабмин также постановил "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".
В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно.