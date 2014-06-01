Россия остается основным инвестором Беларуси

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по итогам января-сентябряКак пояснили в Национальном статистическом комитете страны, в общей сложности по итогам 3 кварталов 2022 года в республику поступило 5,3 миллиарда долларов иностранных инвестиций, доля российских инвесторов составила свыше половины.Главными инвесторами организаций были субъекты хозяйствования РФ (50,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,7%), Нидерландов (5,2%) и Украины (4%).Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,6 миллиарда долларов (87,4% от всех поступивших иностранных инвестиций).При этом за тот же период организации Беларуси направили за рубеж инвестиций на сумму 4,2 миллиарда долларов, из них в РФ – 85,2%. В Ирландию было направлено 2,6%, а в Украину – 2,2%.На долю прямых инвестиций приходилось 90,4% всех белорусских инвестиций за рубеж.