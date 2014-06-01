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      • Комитет госконтроля Беларуси нашел нарушения в школьных столовых

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:28
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      Комитет госконтроля Беларуси нашел нарушения в школьных столовых

      В частности, в некоторых школьных столовых Могилевской области выявили серьезные нарушения при организации питания детей.

      Так, в октябре текущего года был проведен контроль столовых. В ряде школ выявили нарушения в технологии приготовления блюд: продукты в блюда недокладывались, не соблюдались суточные рационы и условия хранения продуктов. Например, в одной из школ Могилева порции весили меньше нормы: то, что полагалось детям, работники оставляли себе.

      Аналогичные нарушения нашли и в Бобруйске.

      По итогам контроля к дисциплинарной ответственности привлекли 10 человек, в том числе заместители директоров школ и руководитель одного из комбинатов школьного питания, а также 1 ответственный работник кухни уволен.
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