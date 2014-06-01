Комитет госконтроля Беларуси нашел нарушения в школьных столовых

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Комитет госконтроля Беларуси нашелВ частности, в некоторых школьных столовых Могилевской области выявили серьезные нарушения при организации питания детей.Так, в октябре текущего года был проведен контроль столовых. В ряде школ выявили нарушения в технологии приготовления блюд: продукты в блюда недокладывались, не соблюдались суточные рационы и условия хранения продуктов. Например, в одной из школ Могилева порции весили меньше нормы: то, что полагалось детям, работники оставляли себе.Аналогичные нарушения нашли и в Бобруйске.По итогам контроля к дисциплинарной ответственности привлекли 10 человек, в том числе заместители директоров школ и руководитель одного из комбинатов школьного питания, а также 1 ответственный работник кухни уволен.