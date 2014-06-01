  • » » Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

      • Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:58
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил сегодня, что его бесит отсутствие дисциплины.

      "И больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то. 

      Я не сторонник жестких ограничений. Главное - выполнение стоящих перед работником задач. Страна может оказаться в беде, поэтому чиновникам нужно шевелиться. Но для Беларуси важно обеспечить стабильную работу экономики.

      Поверьте, информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело -первое. Второе, экономика - наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет.

      Именно из-за этого я порой жестко ставлю некоторые задачи перед своими подчиненными. Если власти не соберутся, Беларусь может потерять свою независимость", - заключил глава государства.
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