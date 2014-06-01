В Беларуси задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество

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, провезшего в Минск. Об этом рассказали сегодня в Государственном таможенном комитете республики.Сотрудники оперативной таможни выявили канал поставки и сбыта психотропных веществ. Почти 2 килограмма особо опасного психотропного вещества привезли из РФ и хотели сбыть на территории Беларуси.На железнодорожном вокзале в Минске задержали приехавшего из Москвы гражданин России 1999 года рождения, который и провез вещество.Наркотики намеревались спрятать в тайнике, оборудованном в одном из лесных массивов Минской области. Сотрудниками оперативной таможни во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа возле тайника задержали гражданин Беларуси 1994 года рождения, который должен был реализовать альфа-PVP. Во время обыска в его дома нашли 9,14 грамма особо опасного психотропного вещества – мефедрона.Против задержанных возбудили 2 уголовных дела – по статье "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ" и по статье "незаконное перемещение через государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ".Гражданину РФ, переместившему психотроп, грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, а белорусу, намеревавшемуся его сбыть, – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы вплоть до 10 лет.