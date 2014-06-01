Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

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Александрпообещал, что через 10-15 лет"Деревня становится другой. Не будет этих сел старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - сказал Президент на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочине на севере Беларуси.По его словам, люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах."В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в селе, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве", - добавил глава государства.