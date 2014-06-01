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      • Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:25
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      Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все белорусские деревни в стране станут агрогородками.

      "Деревня становится другой. Не будет этих сел старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - сказал Президент на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочине на севере Беларуси.

      По его словам, люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах.

      "В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в селе, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве", - добавил глава государства.
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