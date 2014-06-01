Глава МИД Беларуси предложил принять устав ООН о разнообразии мира

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В условиях крушения гегемонистского проекта Запада следует внести в(хартии). Об этом пишет министр иностранных дел Беларуси в своей статье в журнале "Россия в глобальной политике".Статья Владимир Макей "Либеральный международный порядок: можно ли его спасти в сегодняшнем мире, у которого нет гегемона" вышла в англоязычной версии журнала. Она посвящена анализу кризиса глобализма в условиях утраты США своего былого превосходства на мировой арене."Автор предлагает внести в ООН проект Устава (Хартии) о разнообразии мира в XXI веке, в соответствии с которым все государства-члены могли бы согласованно установить ряд ключевых принципов управления международной жизнью в условиях негегемонистского и весьма разнообразного мира. Принятие данной идеи продемонстрировало бы, что все мы предпочитаем строить новый международный порядок на основе существующих реалий, а не на оторванных от реальности мечтах", - пишет первый дипломат республики.Он призывает "демократических" ревнителей на Западе задать себе следующий вопрос: если гегемон не смог полностью реализовать свои цели даже в период своего почти 20-летнего общемирового превосходства, то на что он может надеяться теперь, когда глобальная "конъюнктура" для пост-гегемона серьезно ухудшилась?"Если они честно ответят, что не могут и даже не смеют надеяться на успех, то следующим логичным шагом будет отказ от практик, связанных с теорией "демократического умиротворения". Мир чрезвычайно разнообразен, поэтому международный порядок должен отражать это разнообразие, если он предназначен для всеобщего принятия", - отмечает Макей.