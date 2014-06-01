"Вкусно - и точка" выйдет на белорусский рынок

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и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны" управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране, а пока до перехода они будут работать под прежним названием."До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после того, как завершатся все юридические процедуры, решат организационные вопросы. Сейчас в Беларуси открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в 6 городах, ежегодно они обслуживают свыше 10 миллионов клиентов.Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 000 рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети", - рассказали в пресс-центре компании.