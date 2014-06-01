Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей

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Александрс праздником Независимости и"."Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой. Географическая близость стран не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы.В этом году Беларусь ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству качественно новую ценность.К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и РФ привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей. Надеюсь, жители Польши это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться (в 2023 году в Польше запланированы парламентские выборы).От духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Надеемся, что открытая позиция белорусов наладить конструктивные отношения с поляками на принципах партнерства, доверия и общего уважения в ближайшее время встретит положительный ответ.Желаю всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего. В нынешнее очень сложное и противоречивое время становится особенно понятным, как важно беречь самостоятельность и независимость своей страны, сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость", - сказано в поздравлении белорусского лидера.