Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей

Александр Лукашенко поздравил народ Польши с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить "мосты дружбы".
"Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой. Географическая близость стран не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы.
В этом году Беларусь ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству качественно новую ценность.
К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и РФ привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей. Надеюсь, жители Польши это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться (в 2023 году в Польше запланированы парламентские выборы).
От духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Надеемся, что открытая позиция белорусов наладить конструктивные отношения с поляками на принципах партнерства, доверия и общего уважения в ближайшее время встретит положительный ответ.
Желаю всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего. В нынешнее очень сложное и противоречивое время становится особенно понятным, как важно беречь самостоятельность и независимость своей страны, сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость", - сказано в поздравлении белорусского лидера.