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      • Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:11
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      Польша создает напряженную обстановку перед пунктами пропуска через границу с Беларусью. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

      "Польские контрольные службы на границе продолжают игнорировать нормы оформления автомобилей – за минувшие сутки они пропустили на свою территорию примерно 30% грузовиков и 36% легковых авто.

      Сотрудники польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) в сентябре в среднем оформляли 28% фур от нормы, в октябре - 17%. По-прежнему закрыт польский пункт пропуска Кузница Белостоцкая, несмотря на неоднократные предложения Минска о возобновлении пропуска на данном маршруте", - пояснили в ведомстве.

      Официальной информации относительно причин замедленного пропуска в адрес ГПК Беларуси от польской стороны не поступало.

      "Каких-либо конкретных решений данной проблемы от польского правительства протестующие до настоящего времени не получили. Отсутствие официальной реакции Варшавы на проведенную акцию протеста подтверждает факт намеренного игнорирования интересов грузоперевозчиков, а также способствует дальнейшему обострению ситуации в пунктах пропуска", - добавили в Госпогранкомитете.
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