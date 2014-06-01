Осужденных за экстремизм в Беларуси смогут помиловать вне амнистии

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в Беларуси за преступления, связанные си терроризмом, под грядущуюне попадут, но могут просить о помиловании главу государства в индивидуальном порядке. Об этом заявила депутат нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская.Нижняя палата приняла сегодня законопроект о проведении в стране амнистии в связи с Днем народного единства. До этого Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что совершившие преступления экстремистской и террористической направленности не попадут под амнистию."Сегодня стоит прислушаться к мнению разработчика законопроекта и мнению депутатов и не применять амнистию к лицам, совершившим такие преступления. На мой взгляд, это справедливо. Но и у этих лиц есть право на снисхождение: каждый из них лично может обратиться к президенту с просьбой о помиловании. На мой взгляд, такие вопросы нужно рассматривать индивидуально.Под амнистию (согласно законопроекту) попадают... несовершеннолетние, беременные женщины, лица, которые воспитывают детей до 18 лет, пенсионеры, люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, например онкологическими либо некоторыми формами туберкулеза, и так далее... Обязательное условие - возмещение ущерба и деятельное раскаяние. Обязательно должна быть положительная характеристика из мест лишения свободы. То есть, человек должен осознать вину и раскаяться", - добавила Ленчевская.