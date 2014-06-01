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      • В Минске начали прививать кубинской вакциной от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:28
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      В Минске начали прививать кубинской вакциной от коронавируса Soberana Plus.
        
      Ревакцинироваться указанной вакциной можно в 19-й центральной районной поликлинике Первомайского района столицы.

      По словам заместителя главного врача по медицинской части поликлиники Валентина Тухто, привиться препаратом можно спустя 4 месяца после основного курса вакцинации, переболевшим – через 2 месяца после выздоровления.

      "Производители рекомендуют использовать эту белковую субъединичную вакцину для профилактики COVID в качестве бустера . Препарат удобен в применении, так как не требует заморозки", – добавил Тухто.

      Отметим, Soberana и Soberana Plus разрешены к применению на Кубе для взрослых и детей (с 3 лет). В клинических испытаниях в детской и подростковой категориях приняли участие 318 человек.
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