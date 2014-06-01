В Минске начали прививать кубинской вакциной от коронавируса Soberana Plus.
Ревакцинироваться указанной вакциной можно в 19-й центральной районной поликлинике Первомайского района столицы.
По словам заместителя главного врача по медицинской части поликлиники Валентина Тухто, привиться препаратом можно спустя 4 месяца после основного курса вакцинации, переболевшим – через 2 месяца после выздоровления.
"Производители рекомендуют использовать эту белковую субъединичную вакцину для профилактики COVID в качестве бустера . Препарат удобен в применении, так как не требует заморозки", – добавил Тухто.
Отметим, Soberana и Soberana Plus разрешены к применению на Кубе для взрослых и детей (с 3 лет). В клинических испытаниях в детской и подростковой категориях приняли участие 318 человек.