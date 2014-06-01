В Минске начали прививать кубинской вакциной от коронавируса

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В Минске началиSoberana Plus.Ревакцинироваться указанной вакциной можно в 19-й центральной районной поликлинике Первомайского района столицы.По словам заместителя главного врача по медицинской части поликлиники Валентина Тухто, привиться препаратом можно спустя 4 месяца после основного курса вакцинации, переболевшим – через 2 месяца после выздоровления."Производители рекомендуют использовать эту белковую субъединичную вакцину для профилактики COVID в качестве бустера . Препарат удобен в применении, так как не требует заморозки", – добавил Тухто.Отметим, Soberana и Soberana Plus разрешены к применению на Кубе для взрослых и детей (с 3 лет). В клинических испытаниях в детской и подростковой категориях приняли участие 318 человек.