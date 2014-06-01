ЮНИСЕФ: около четверти беженцев из Украины в Беларуси - дети

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В Беларуси зарегистрировано чуть больше 16 000. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил координатор ЮНИСЕФ по вопросам реагирования в чрезвычайных ситуациях.По словам Фархода Хамидова, примерно- 25-26% от общего количества - это"В целом, по данным Государственного пограничного комитета, с 24 февраля в страну прибыли около 63 000 украинских граждан (не все приехавшие регистрируются в качестве беженцев). Их (украинских беженцев) весьма много, несмотря на то, что граница между Беларусью и Украиной сейчас закрыта. Точно неизвестно, сколько украинцев приехали через территорию РФ.Власти республики сделали многое, чтобы уравнять в правах украинских детей и взрослых с жителями Беларуси", - добавил координатор ЮНИСЕФ.Отметим, по информации Международной организации по миграции на конец сентября, больше всего беженцев из Украины проживали в Гомельской области (свыше 5 000).