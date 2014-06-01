Беларусь и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Беларусь и Россия подписали- оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран.Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), документ подписали главы профильных ведомств Алексей Богданов (главаБеларуси) и Максим Шаскольский (глава ФАС РФ).Соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства.Как пояснили в МАРТ, документ позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению.