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      • Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 14:31
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      Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний.

      Напомним, пресс-центр Минэнерго республики 25 апреля текущего года сообщал, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт.

      В августе ведомство заявляло, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.

      "9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - сказано в сообщении пресс-службы.

      Там добавили, что согласно с программой испытаний эксплуатация блока будет осуществляться на разных уровнях мощности.
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