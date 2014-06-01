Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

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после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний.Напомним, пресс-центр Минэнерго республики 25 апреля текущего года сообщал, что первый блоквыведен в планово-предупредительный ремонт.В августе ведомство заявляло, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть."9 ноября в 12.33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности - в настоящее время она составляет 400 МВт", - сказано в сообщении пресс-службы.Там добавили, что согласно с программой испытаний эксплуатация блока будет осуществляться на разных уровнях мощности.