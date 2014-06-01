Самолет "Белавии" вернулся в Минск из-за трещин на стекле кабины пилотов

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, вылетевший из Минска в Шарджу (ОАЭ),из-за нештатной ситуации."9 ноября в ходе выполнения рейса B2 727 Минск - Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из. Согласно действующим инструкциям командир принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт.На борту было 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения перевозок по маршруту Минск - Шарджа - Минск предоставлено другое воздушное судно.Растрескивание стекла кабины пилотов - ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована. Это не влияет на безопасность полета", - рассказали в пресс-центре авиаперевозчика.Там пояснили, что возникшая нештатная ситуация негативно повлияла на выполнение других рейсов. В частности, "Белавии" пришлось изменить время вылета чартеров в Анталью и Шарм-эш-Шейх. Пассажирам предоставят напитки и питание.