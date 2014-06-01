Россиянин получил в Беларуси 10 лет за поджог авто главы ГКСЭ

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лишения свободы в Беларуси за нападение и поджог автомобиля главы Государственного комитета судебных экспертиз, второй обвиняемый, гражданин республики, получил более 7 лет лишения свободы.Гособвинение квалифицировало деяния обвиняемых как теракт, дело о поджоге машины слушалось в закрытом режиме."Они признаны виновными в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном общеопасным способом, организованной группой, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и на срок 7 лет.С обвиняемых в доход государства взыскан размер денежной суммы, эквивалентный средствам, добытым преступным путем: с россиянина – 1 855 рублей, с белоруса – 239 рублей", - рассказали в суде.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.