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      • Россиянин получил в Беларуси 10 лет за поджог авто главы ГКСЭ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:25
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      Россиянин получил 10 лет лишения свободы в Беларуси за нападение и поджог автомобиля главы Государственного комитета судебных экспертиз, второй обвиняемый, гражданин республики, получил более 7 лет лишения свободы.

      Гособвинение квалифицировало деяния обвиняемых как теракт, дело о поджоге машины слушалось в закрытом режиме.

      "Они признаны виновными в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном общеопасным способом, организованной группой, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и на срок 7 лет.

      С обвиняемых в доход государства взыскан размер денежной суммы, эквивалентный средствам, добытым преступным путем: с россиянина – 1 855 рублей, с белоруса – 239 рублей", - рассказали в суде.

      Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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